30 апреля 00:12
Начальника ГИБДД по Нижегородской области нашли мертвым в его рабочем кабинете
Начальник Управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете. По предварительным данным, высокопоставленный полицейский покончил с собой
Начальник Управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете. По предварительным данным, высокопоставленный полицейский покончил с собой, сообщает издание Baza.
Причиной суицида начальника нижегородской автоинспекции называют серьезные проблемы на работе. Так, 21 апреля силовики задержали одного из заместителей Павла Ржевского. Еще несколько сотрудников ведомства стали фигурантами уголовного дела по факту превышения должностных полномочий и коррупции. На прошлой неделе Ржевский написал рапорт об уходе с занимаемой должности.
В ГУ МВД по Нижегородской области информацию о смерти начальника региональной Госавтоинспекции пока не прокомментировали.
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