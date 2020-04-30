СКР начал проверку по факту распространения сведений о виде на жительство в Бельгии у сенатора Мизулиной
Следственный комитет проводит проверку по факту сообщений в СМИ о наличии у сенатора Елены Мизулиной виде на жительство в Бельгии. Ранее неоднократно сообщалось, что в этой стране проживает на постоянной основе сын г-жи Мизулиной
Следственный комитет проводит проверку по факту сообщений в СМИ о наличии у сенатора Елены Мизулиной виде на жительство в Бельгии. Ранее неоднократно сообщалось, что в этой стране проживает на постоянной основе сын г-жи Мизулиной.
Елена Мизулина сообщила агентству ТАСС, что в январе она направила запрос в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку по факту распространения фейковой и клеветнической информации о наличии у нее ВНЖ в иностранном государстве. Прокуратура направила запрос члена Совета Федерации в МВД России.
Правоохранительные органы начали проверку по признакам нарушения статей «Клевета» и «Оскорбление представителя власти».
Елена Мизулина заявила, что расценивает распространение информации о наличии у нее вида на жительство как попытку дискредитировать «весь российский парламент». «У меня нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах», - заявила сенатор. В Совете Федерации в свою очередь сообщили, что ни один российский сенатор не имеет иностранного гражданства.