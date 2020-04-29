«Роснефть» подаст в суд на ВВС из-за статьи о создании генетического центра для старшей дочери президента
Государственная компания «Роснефть» подаст в суд на Русскую службу ВВС из-за статьи о создании генетического центра, который предположительно будет курировать старшая дочь российского президента Мария Воронцова
Государственная компания «Роснефть» подаст в суд на Русскую службу ВВС из-за статьи о создании генетического центра, который предположительно будет курировать старшая дочь российского президента Мария Воронцова.
В официальном сообщении нефтяной компании говорится, что сообщение британской телерадиовещательной компании ВВС о создании при участии «Роснефти» генетического центра «содержит в себе ни на чем не основанную ложь в отношении компании и лиц, не причастных к данному проекту».
Компания Игоря Сечина намерена обратиться в суд с требованием признать данные сведения недостоверными и возместить ущерб, нанесенный репутации «Роснефти».
По данным ВВС, «Роснефть» 28 апреля создала АНО «Российские генетические технологии» для развития проекта генетических технологий в России. По данным издания, Игорь Сечин возглавит наблюдательный совет АНО, в состав которого также могут войти вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко и предполагаемая старшая дочь президента Мария Воронцова.
Источник ВВС сообщил, что на развитие генетического центра нефтяная компания планирует тратить до 200 млн долларов в год. «Это проект дочки президента - дадут все, что нужно», - отметил источник.
Центр займется проектом «Геном россиян», в ходе которого будет проведен полный генетический анализ жителей России. В ходе исследования планируется собрать генетический материал 100 тысяч россиян.