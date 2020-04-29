В России более 70 медицинских работников заразились коронавирусом и скончались
В России от коронавируса и вызванных им осложнений с начала пандемии скончались уже более 70 медицинских работников. Об этом сообщил в ходе дистанционного собрания Отделения медицинских наук РАН 29 главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико
В России от коронавируса и вызванных им осложнений с начала пандемии скончались уже более 70 медицинских работников. Об этом сообщил в ходе дистанционного собрания Отделения медицинских наук РАН 29 главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Эпидемиолог сообщил, что множественные очаги заболевания коронавирусом возникают прежде всего в медицинских организациях. Как следствие, количество заболевших медиков растет. Ранее российские врачи опубликовали «Список памяти», в который ежедневно добавляют имена умерших от коронавируса медиков. Сейчас в этом списке более 70 имен.
Кроме того, в Санкт-Петербурге на Малой Садовой улице напротив здания городского комитета по здравоохранению организовали стену памяти медицинским работникам, погибшим во время пандемии COVID-19.
При этом в комитете по здравоохранению города заявили, что не все из указанных медицинских работников скончались по причине коронавируса или не все из них заразились во время выполнения своего долга, сообщает «Фонтанка».