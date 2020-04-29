Протодиакона Андрея Кураева отстранили от служения за оскорбление умершего от коронавируса священника
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. Соответствующее решение принято в связи с публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. Соответствующее решение принято в связи с публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.
Патриарх Кирилл отметил, что при вынесении своего решения он также учитывал «предыдущие деяния» Андрея Кураева и жалобы на него.
Запрет в служении будет действовать до тех пор, пока свое решение по поводу поступков Кураева не вынесет епархиальный церковный суд, сообщает «Медуза».
Настоятель московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Елоховского собора), протоиерей Александр Агейкин скончался 21 апреля от коронавируса COVID-18. Андрей Кураев назвал покойного протоиерея «тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере вип-сервиса». «Я обращал внимание семинаристов, что эпидемия освободит много мест», - добавил Кураев.
В РПЦ слова Андрея Кураева назвали циничными.