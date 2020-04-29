29 апреля 16:16
Личного пилота Бориса Ельцина и Владимира Путина нашли мертвым в его квартире
Личного пилота президентов России Бориса Ельцина и Владимира Путина нашли мертвым в своей московской квартире. 73-летнего летчика Григория Белодеда обнаружил его сын Ярослав, который не смог до него дозвониться
Личного пилота президентов России Бориса Ельцина и Владимира Путина нашли мертвым в своей московской квартире. 73-летнего летчика Григория Белодеда обнаружил его сын Ярослав, который не смог до него дозвониться.
Причина смерти личного пилота двух российских президентов не сообщается.
Григорий Белодед работал в специальном летном отряде (СЛО) «Россия» командиром экипажа, а потом был личным пилотом Владимира Путина. В 2005 году Белодед перестал летать, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что СЛО «Россия» занимается перевозкой высокопоставленных российских чиновников, включая президента страны и премьер-министра.