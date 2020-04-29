Vademecum подаст в суд на Роскомнадзор из-за требования удалить статью про платное лечение пациентов с COVID-19
Медицинское издание Vademecum подаст в суд на Роскомнадзор из-за решения о блокировке сайта, поводом для которого стала статья о платном лечении от коронавируса
Медицинское издание Vademecum подаст в суд на Роскомнадзор из-за решения о блокировке сайта, поводом для которого стала статья о платном лечении от коронавируса.
Юрист Александр Попелюк сообщил «МБХ медиа», что издание готовит иск к Роскомнадзору и решает вопрос о подаче еще одного иска к Генпрокуратуре о признании требования о блокировке незаконным. Иск планируется подать после майских праздников.
Поводом для блокировки сайта Vademecum стала статья о платном лечении пациентов с коронавирусом в Москве. Редакция удалила этот материал, после чего доступ к сайту был восстановлен.
В этой статье сообщалось, что Московский городской фонд ОМС уведомил руководителей медицинских организаций о том, что лечение пациентов с коронавирусом, которые поступили в больницу «самотеком», а не по «скорой», оплачиваться не будет.
В прокуратуре почитали, что данная публикация якобы содержит призывы «к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в несогласованных массовых (публичных) мероприятиях». Редакция такое заявление восприняла как прямое оскорбление журналистов.