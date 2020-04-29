Россиян предложили штрафовать за отказ вставать на консульский учет за границей
Заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил штрафовать российских граждан, которые за границей не встают на консульский учет
Заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил штрафовать российских граждан, которые за границей не встают на консульский учет. Сенатор отметил, что сейчас за рубежом находится больше граждан, чем об этом известно посольствам.
«Может быть, человека, который не встал вовремя на консульский учет, подвергать штрафу?», - задался вопросом сенатор, слова которого приводит РИА Новости.
Директор департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Михаил Петраков поддержал предложение сенатора Джабарова. Он отметил, что постановка на консульский учет является не вопросом свободы, а вопросом безопасности.
Председатель комиссии СовФеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов в свою очередь отметил, что официально зарегистрировано около миллиона россиян, которые находятся за границей, но в реальности их число может доходить до 6 млн человек.