В Подмосковье силовики задержали торговцев неисправными аппаратами ИВЛ
В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали банду, которая продавала аппараты искусственной вентиляции легких. Отметим, что во время пандемии коронавируса аппарата ИВЛ пользуются повышенным спросом
В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали банду, которая продавала аппараты искусственной вентиляции легких. Отметим, что во время пандемии коронавируса аппарата ИВЛ пользуются повышенным спросом.
Telegram-канал «112» сообщает, что злоумышленники были задержаны после контрольной закупки 100 аппаратов ИВЛ общей стоимостью 70 млн рублей. В правоохранительных органах сообщили, что некоторые задержанные ранее уже были судимы по тяжким статьям. Главарь банды пытался скрыться, поэтому силовикам пришлось произвести несколько выстрелов.
Телеканал РЕН ТВ уточняет, что задержанные торговали неисправными аппаратами ИВЛ. Силовики проводили контрольную закупку на территории склада в поселке Новохаритоново Раменского района. Всего на этом складе хранилось 250 аппаратов ИВЛ.