Пассажирам рейсов «Аэрофлота», которые не состоялись из-за пандемии, вместо денег выдадут ваучеры
Авиакомпания «Аэрофлот» выдаст своим пассажирам ваучеры на будущий перелет взамен денежных средств, потраченных на билеты, которыми они не смогли воспользоваться в связи с приостановкой авиасообщения из-за коронавируса
Авиакомпания «Аэрофлот» выдаст своим пассажирам ваучеры на будущий перелет взамен денежных средств, потраченных на билеты, которыми они не смогли воспользоваться в связи с приостановкой авиасообщения из-за коронавируса. В самой компании обмен ваучера на деньги назвали «простым, удобным и финансово привлекательным инструментом».
Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил «Ведомостям», что за отмененный рейс перевозчик будет возвращать ваучером полную стоимость билета, а пассажир также получит однократную скидку в 15% от тарифа на любой последующий перелет, оплачиваемый ваучером. Если пассажир покупал билет по тарифу «Максимум», то ему предоставят скидку на любой последующий перелет в размере 25% при оплате его ваучером.
Ваучеры также могут получить те пассажиры, которые сами отказались лететь из-за боязни заразиться коронавирусом, хотя рейсы еще выполнялись. Выдаваться ваучеры будут до конца 2020 года, а действовать они будут три года.