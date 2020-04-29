Amnesty International сообщила об использовании российской властью пандемии COVID-19 для подавления инакомыслия
Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится об использовании властями стран Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе России, репрессивных и насильственных мер против своих граждан во время борьбы с коронавирусом
Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится об использовании властями стран Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе России, репрессивных и насильственных мер против своих граждан во время борьбы с коронавирусом.
Правозащитники сообщают, что власти Азербайджана, Казахстана, России, Украины, Белоруссии и Туркменистана воспринимают пандемию COVID-19 как «карт-бланш на подавление прав человека». В этих странах власть больше сосредоточена на подавлении инакомыслия, чем в защите здоровья населения.
Например, в России власти оперативно ввели уголовное наказание за распространение недостоверной информации о коронавирусе. Причем эту статью правоохранительные органы пытаются распространить на врачей, которые жалуются на нехватку средств индивидуальной защиты.
Amnesty International также обращает внимание на то, что оптимизация сетей медицинских учреждений в России в сочетании с низким уровнем финансирования здравоохранения привела к резкому сокращению числа больниц и нехватке кадров, сообщает «МБХ медиа».