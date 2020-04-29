Мэр иркутского Усть-Кута рассказал подробности задержания чиновников, подозреваемых в поджоге леса
28 апреля злоумышленники прибыли на аэролодке и пытались поджечь лес недалеко от участка мэра города. Градоначальник услышал шум аэролодки, которая направлялась по реке к его дому
Мэр города Усть-Кута Иркутской области Александр Душин сообщил подробности задержания чиновников по подозрению в поджоге леса. Мэр рассказал изданию «Подъем», что 28 апреля злоумышленники прибыли на аэролодке и пытались поджечь лес недалеко от его участка 28 апреля.
Градоначальник услышал шум аэролодки, которая направлялась по реке к его дому, но остановилась в нескольких километрах. Мэр выехал к лодке на квадроцикле и увидел горящие деревья, а также убегающего мужчину. Душин догнал злоумышленника, которым оказался первый замглавы администрации Усть-Кутского района Михаил Барс.
Вместе с Михаилом Барсом были задержаны начальник сельхозотдела администрации района Михаил Тышкивский и пресс-секретарь главы района Екатерина Анисимова. Сами задержанные заявили, что прибыли для того, чтобы снять очаги лесных пожаров с квадрокоптера, но при себе у них были три канистры с бензином.
Сейчас этим инцидентом занимаются сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.