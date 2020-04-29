29 апреля 12:51
Власти Крыма пригрозили потенциальным туристам помещением в обсерватор на две недели
Власти Крыма предупредили потенциальных туристов о том, что по приезду на полуостров их в обязательном порядке будут помещать в обсерватор на 14 суток в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса
Фото: yandex.by
Власти Крыма предупредили потенциальных туристов о том, что по приезду на полуостров их в обязательном порядке будут помещать в обсерватор на 14 суток в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Ранее власти республики призвали россиян из других регионов пока воздержаться от посещения полуострова.
Глава региона Сергей Аксенов сообщил «Российской газете», что новые правила изоляции касаются приезжих граждан, которые не имеют прописки в Крыму или собственной недвижимости.
Соответствующие меры власти приняли с целью ограничения потока туристов на майских выходных, которые были продлены до 11 мая включительно.