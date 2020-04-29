Метеорологи предупредили о рекордно жарком лете в текущем году
Коронавирус COVID-19 окажется не единственной глобальной угрозой для планеты в текущем году. Метеорологи еще до наступления лета назвали 2020 год потенциально самым жарким годом в истории наблюдений, сообщает New York Post
Коронавирус COVID-19 окажется не единственной глобальной угрозой для планеты в текущем году. Метеорологи еще до наступления лета назвали 2020 год потенциально самым жарким годом в истории наблюдений, сообщает New York Post.
Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщили о 75%-й вероятности того, что в 2020 году показатели средней температуры достигнут экстремально высоких значений и побьют рекорд 2016 года. Причиной аномальной жары является отсутствие усилий человечества по снижению выбросов по сжиганию ископаемого топлива.
В NOAA отметили, что в январе текущего года во многих арктических областях наблюдалось значительное уменьшение количества осадков, а в феврале исследователи зафиксировали в Антарктике самую высокую температуру за всю историю наблюдений.
Специалисты считают, что даже если лето 2020 года не станет самым жарким в истории наблюдения, то оно все равно окажется в пятерке самых жарких.