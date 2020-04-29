29 апреля 11:58
Первый заглавы администрации президента Сергей Кириенко переболел коронавирусом
Первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко в середине апреля заразился коронавирусом. Издание «Проект» со ссылкой на источники в Кремле сообщает, что тест высокопоставленного чиновника на COVID-19 оказался положительным
Первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко в середине апреля заразился коронавирусом. Издание «Проект» со ссылкой на источники в Кремле сообщает, что тест высокопоставленного чиновника на COVID-19 оказался положительным.
Источники рассказали, что Сергей Кириенко болел около трех дней, после чего два других теста на коронавирус показали отрицательный результат.
Издание отмечает, что с недавних пор все сотрудники внутриполитического блока Кремля как минимум раз в неделю сдают тесты на коронавирус, хотя ранее многие чиновники игнорировали меры противовирусной безопасности.