Московскую систему штрафов за отсутствие цифровых пропусков могут распространить на всю страну
На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, который предполагает установить административный штраф в размере до 5 тысяч рублей за передвижение на личном автомобиле без цифрового пропуска во время чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения
На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, который предполагает установить административный штраф в размере до 5 тысяч рублей за передвижение на личном автомобиле без цифрового пропуска во время чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Речь идет о том, чтобы распространить действующий в Москве пропускной режим на всю страну.
Напомним, что в Москве систему цифровых пропусков для передвижения по городу на общественном или личном транспорте ввели 15 апреля. С 22 апреля за отсутствие такого пропуска начали штрафовать на 5 тысяч рублей.
Инициатива распространить московскую систему на всю Россию принадлежит депутатам Законодательного собрания Нижегородской области. Когда Госдума рассмотрит соответствующий законопроект, не сообщается.
Региональные депутаты отметили, что их инициатива направлена на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации.