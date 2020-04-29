29 апреля 11:28
В России общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к отметке в 100 тысяч человек
В России общее число заразившихся коронавирусом почти приблизилось к отметке в 100 тысяч человек. За минувшие сутки выло выявлено 5 841 новый случай заражения. Всего заболевших – 99 399 человек
Фото: rostov.tsargrad.tv
В России общее число заразившихся коронавирусом почти приблизилось к отметке в 100 тысяч человек. За минувшие сутки выло выявлено 5 841 новый случай заражения. Всего заболевших – 99 399 человек.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, на сегодняшний день полностью выздоровели 10 286 человек. Скончались 972 пациента, из которых 108 человек умерли за прошедшие сутки.
В Москве за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 2 220 человек и составило 50 646 человек. В Московской области зарегистрировано 686 новых случаев заражения (всего 10 917 человек), в Петербурге – 290 (3 726 человек), в Нижегородской области – 131 (1 794 человека), а в республике Дагестан – 84 (1 231 человек).