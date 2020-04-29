Министерство труда допустило рост числа безработных до 5-6 миллионов человек
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков спрогнозировал рост фактической безработицы до 5-6 млн человек к концу текущего года. Ранее такую же цифру назвали эксперты Высшей школы экономики
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков спрогнозировал рост фактической безработицы до 5-6 млн человек к концу текущего года. Ранее такую же цифру назвали эксперты Высшей школы экономики.
«Когда мы говорим о 5-6 миллионах человек, о которых сейчас говорит Высшая школа экономики, это в принципе одно из сценарных развитий, один из сценариев, которые министерство труда на сегодняшний день просчитывало у себя», - заявил министр в эфире телеканала «Россия 24».
Сейчас в России 3,7 млн безработных граждан. Из них 950 тысяч человек пришли в центры занятости.
Одновременно с этим Антон Котяков заявил, что некоторые отрасли экономики видят в ситуации с коронавирусом и ограничительными мерами «окно возможностей» для наращивания производства. В этом списке IT-подразделения, доставка, сельское хозяйство, легкая промышленность.