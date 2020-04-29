Меню
Общество
Безопасность – ничто, бизнес – все
Москва
29 апреля 10:53

Мосгорсуд за одно заседание отклонил шесть исков о незаконности режима самоизоляции

Мосгорсуд на одном заседании отклонил шесть исков к мэру столицы Сергею Собянину от москвичей оппозиционных политиков, которые считают незаконным его указ о введении режима всеобщей изоляции и пропускного режима

Мосгорсуд за одно заседание отклонил шесть исков о незаконности режима самоизоляции
Фото: yasno.anews.com

Мосгорсуд на одном заседании отклонил шесть исков к мэру столицы Сергею Собянину от москвичей оппозиционных политиков, которые считают незаконным его указ о введении режима всеобщей изоляции и пропускного режима.

Истцы в своих заявлениях указали, что Сергей Собянин неправомерно запрещает передвигаться по городу в связи с отсутствием опубликованных предписаний санитарных врачей. В исках отмечается, что согласно ст. 27 и ст. 55 Конституции РФ, гражданин имеет право на свободу передвижения и ограничить его может федеральный закон «только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья».

Для введения таких ограничений по состоянию на конец марта не было опубликовано необходимых постановлений главных санитарных врачей России и Москвы, а предписание главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой было размещено только в одном из Telegram-каналов. При этом в Роспотребнадзоре подлинность этого предписания не комментировали, сообщает «КоммерсантЪ».

Согласно российскому законодательству, неопубликованные нормативные правовые акты не применяются и не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу. Таким образом, указ мэра Москвы о режиме всеобщей изоляции и введении цифровых пропусков незаконны. Более того, для получения разового цифрового пропуска необходимо предоставить персональные данные и информацию о частной жизни, что нарушает право гражданина на ее неприкосновенность. А введенные за отсутствие пропуска штрафы являются «принуждением к передаче персональных данных».

И, наконец, сам Сергея Собянина о введении цифровых пропусков принят за пределами его полномочий, так как этот документ является подзаконным актом и не основывается на каком-либо федеральном законе.

В мэрии заявили, что региональные власти имеют право вводить режимы повышенной готовности и ограничительные меры в случае опасности распространения инфекции. В мэрии настаивают на том, что введенные меры не ограничивают свободы граждан, а только лишь налагают на них «особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя так же и ограничения их свободного перемещения».

Мосгорсуд с доводами мэрии согласился и отклонил все иски о незаконности режима всеобщей изоляции и пропускного режима. «Мы провели восемь часов в суде ради дежурной отписки, с которой мы, ясное дело, пойдем дальше. Обжалуем во всех инстанциях, в том числе в ЕСПЧ», - заявил один из истцов Алексей Обухов, слова которого приводит ТАСС.

Между тем, независимые юристы считают, что истцы привели убедительные доводы своей правоты, а с точки зрения законодательства режим самоизоляции в Москве нельзя считать обязательным для исполнения, в том числе из-за отсутствия необходимых СанПиНов о карантине.

Материалы по теме
Первый заглавы администрации президента Сергей Кириенко переболел коронавирусом
Московскую систему штрафов за отсутствие цифровых пропусков могут распространить на всю страну
В России общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к отметке в 100 тысяч человек
Сейчас на главной
Минфин предложил до конца года продлить разрешение на госзакупки без проведения конкурса
госзакупки
Минфин предложил до конца года продлить разрешение на госзакупки без проведения конкурса
Также можно проводить закупки у единственного поставщика, если они входят в план первоочередных мероприятий по борьбе с коронавирусом
СМИ пожаловались на давление со стороны властей из-за публикаций о коронавирусе
СМИ
СМИ пожаловались на давление со стороны властей из-за публикаций о коронавирусе
В заявлении журналистского объединения «Синдикат-100» говорится, что на основании закона о «фейк-ньюс» власти угрожают независимому красноярскому телеканалу ТВК и порталу «ПроУфу»
На Украине по требованию МВФ приняли закон о снятии запрета на продажу сельскохозяйственной земли
земля
На Украине по требованию МВФ приняли закон о снятии запрета на продажу сельскохозяйственной земли
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии в стране рынка земли с 1 июля 2021 года. Этот документ снимает запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения
До 11-го все свободны
коронавирус
До 11-го все свободны
Президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в связи с распространением коронавируса до 11 мая включительно. Напомним, что в России 1-5 мая и 9-11 мая – это официальные выходные дни, однако с 6 по 8 мая гражданам также запретили выходить на работу
ФСИН сообщила о заражении коронавирусом более 300 сотрудников и арестантов
ФСИН
ФСИН сообщила о заражении коронавирусом более 300 сотрудников и арестантов
ФСИН России сообщила о заражении коронавирусом 271 сотрудника ведомства и 40 заключенных. Всего по состоянию на 28 апреля ведомство провело 18 тысяч тестов на COVID-19
Ключевым фигурантом дела о сбитом под Донецком малазийском «Боинге» может стать генерал ФСБ
авиакатастрофа в донецке
Ключевым фигурантом дела о сбитом под Донецком малазийском «Боинге» может стать генерал ФСБ
Генерала ФСБ России назвали возможным ключевым фигурантом дела о крушении малазийского пассажирского «Боинга» в Донецекой области
Рынок для своих
коронавирус
Рынок для своих
Росздравнадзор помимо государственного «Вектора» зарегистрировал тест-системы на коронавирус семи частных компаний. Это ООО «Научно-производственная фирма „Литех“», АО «Генериум», ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс», ООО «Смартлайфкеа»
Экономика
Больше половины российских бизнесменов не смогли получить обещанную государством помощь
Эксперты ТПП считают, что компании отказываются обращаться за льготными кредитами, так как в условиях отсутствия выручки рассматривают эти займы как обременение
Правительство готовит план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
режим изоляции
Правительство готовит план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений
В Госдуму внесут законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
неуважение к власти
В Госдуму внесут законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн сообщил, что партия власти подготовила поправки в КоАП РФ, которые устанавливают новую часть к статье «Оскорбление»
Россиян обяжут платно регистрировать купленные за границей смартфоны
смартфоны
Россиян обяжут платно регистрировать купленные за границей смартфоны
В России с июля 2021 года может появиться обязанность платно регистрировать смартфоны, купленные за границей, по заводскому номеру IMEI. Эта обязанность коснется как поставщиков, так и граждан
Лидер ЛДПР призвал власти не выпускать российских граждан на отдых в Европу
туризм
Лидер ЛДПР призвал власти не выпускать российских граждан на отдых в Европу
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал власти «ни в коем случае не выпускать» российских граждан на отдых в европейские страны этим летом
Уверенный, спокойный, доброжелательный
МВД
Уверенный, спокойный, доброжелательный
В Кодексе этики говорится, что сотрудники полиции должны быть «мужественными и решительными, не допускать страха и паники перед лицом опасности при пресечении правонарушений», «уважать национальные обычаи и религиозные чувства граждан»
Власти могут ослабить режим самоизоляции, если все майские праздники люди просидят дома
коронавирус
Власти могут ослабить режим самоизоляции, если все майские праздники люди просидят дома
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после 12 мая власти могут начать постепенно ослаблять режим всеобщей изоляции
«Кому война, а кому - мать родна»
режим изоляции
«Кому война, а кому - мать родна»
Сотрудники московского уголовного розыска при содействии экспертов Group-IB задержали администраторов сервиса по продаже поддельных цифровых пропусков для передвижения по столице в условиях режима всеобщей изоляции
Авторская колонка
Людям реально не на что покупать еду
Выбрался тут в магазин – и прифигел. Просто лавина скидок на хавчик. На 20, 40 и даже 60%. В начале пандемии все боялись, что исчезнет еда. Но еды пока полно. Исчезают деньги на её покупку. У одних они подходят к концу. У других – их и вовсе уже нет
Авдерин Валерий
В российских регионах вводят обязательный «масочный» режим для всех граждан
коронавирус
В российских регионах вводят обязательный «масочный» режим для всех граждан
Так, жителей Севастополя обязали носить защитные маски во время поездок на общественном транспорте и при посещении магазинов. Такие же меры введены в Новосибирской и Владимирской областях
Минкомсвязи согласилось на смягчение требований «закона Яровой» в связи с пандемией коронавируса
закон яровой
Минкомсвязи согласилось на смягчение требований «закона Яровой» в связи с пандемией коронавируса
Министерство коммуникаций и связи России согласилось с просьбой операторов связи смягчить требования к хранению данных о переписке и звонках пользователей