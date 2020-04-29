Мосгорсуд за одно заседание отклонил шесть исков о незаконности режима самоизоляции
Мосгорсуд на одном заседании отклонил шесть исков к мэру столицы Сергею Собянину от москвичей оппозиционных политиков, которые считают незаконным его указ о введении режима всеобщей изоляции и пропускного режима
Мосгорсуд на одном заседании отклонил шесть исков к мэру столицы Сергею Собянину от москвичей оппозиционных политиков, которые считают незаконным его указ о введении режима всеобщей изоляции и пропускного режима.
Истцы в своих заявлениях указали, что Сергей Собянин неправомерно запрещает передвигаться по городу в связи с отсутствием опубликованных предписаний санитарных врачей. В исках отмечается, что согласно ст. 27 и ст. 55 Конституции РФ, гражданин имеет право на свободу передвижения и ограничить его может федеральный закон «только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья».
Для введения таких ограничений по состоянию на конец марта не было опубликовано необходимых постановлений главных санитарных врачей России и Москвы, а предписание главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой было размещено только в одном из Telegram-каналов. При этом в Роспотребнадзоре подлинность этого предписания не комментировали, сообщает «КоммерсантЪ».
Согласно российскому законодательству, неопубликованные нормативные правовые акты не применяются и не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу. Таким образом, указ мэра Москвы о режиме всеобщей изоляции и введении цифровых пропусков незаконны. Более того, для получения разового цифрового пропуска необходимо предоставить персональные данные и информацию о частной жизни, что нарушает право гражданина на ее неприкосновенность. А введенные за отсутствие пропуска штрафы являются «принуждением к передаче персональных данных».
И, наконец, сам Сергея Собянина о введении цифровых пропусков принят за пределами его полномочий, так как этот документ является подзаконным актом и не основывается на каком-либо федеральном законе.
В мэрии заявили, что региональные власти имеют право вводить режимы повышенной готовности и ограничительные меры в случае опасности распространения инфекции. В мэрии настаивают на том, что введенные меры не ограничивают свободы граждан, а только лишь налагают на них «особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя так же и ограничения их свободного перемещения».
Мосгорсуд с доводами мэрии согласился и отклонил все иски о незаконности режима всеобщей изоляции и пропускного режима. «Мы провели восемь часов в суде ради дежурной отписки, с которой мы, ясное дело, пойдем дальше. Обжалуем во всех инстанциях, в том числе в ЕСПЧ», - заявил один из истцов Алексей Обухов, слова которого приводит ТАСС.
Между тем, независимые юристы считают, что истцы привели убедительные доводы своей правоты, а с точки зрения законодательства режим самоизоляции в Москве нельзя считать обязательным для исполнения, в том числе из-за отсутствия необходимых СанПиНов о карантине.