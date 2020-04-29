В интернете на продажу выставили личные данные 12 миллионов клиентов микрофинансовых организаций
В интернете на специализированном сайте появились в продаже персональные данные 12 млн российских граждан, которые обращались за кредитом в микрофинансовые организации
В интернете на специализированном сайте появились в продаже персональные данные 12 млн российских граждан, которые обращались за кредитом в микрофинансовые организации.
База включает в себя информацию о физических лицах, которые оформляли быстрые займы в 2017–2019 годах. В бесплатном пробнике содержатся личные данные около 1,8 тысяч клиентов МФО. Это их полные имена, паспортные данные, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа.
По данным РБК, к данным о каждом клиенте прилагается реферальная ссылка, то есть ссылка на сайт, который «привел» пользователя. В большинстве случае это финансовый маркетплейс «Юником24», который помогает пользователям подобрать и оформить кредитные продукты.
В «Юником24» подтвердили, что указанный продавцами базы данных идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров. В компании заверили, что уже прекратили сотрудничество с этим партнером, но не сообщили, с кем именно.
По предварительным данным, утечка персональных данных произошла непосредственно из микрофинансовой организации. Так, при оформлении заявки на кредит «Юником24» просит указать только Ф.И.О. и актуальный номер телефона, а все остальные персональные данные известны только МФО.
Большинство граждан, чьи данные оказались в выставленной на продажу базе, сообщили, что брали займы в МФО «Микроклад». Остальные сообщили, что подавали заявки на кредит в несколько организаций.