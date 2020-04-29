«Яндекс» публично извинился за «эксперимент» с показом только негативных новостей о Навальном
Компания «Яндекс» принесла публичные извинения за работу нового алгоритма, который в поисковике выдавал по запросу «Навальный» только негативные и фейковые публикации о политике
Компания «Яндекс» принесла публичные извинения за работу нового алгоритма, который в поисковике выдавал по запросу «Навальный» только негативные и фейковые публикации о политике.
«Мы хотели бы извиниться перед всеми людьми, которых обидел или оскорбил наш неудачный продукт. Мы также хотим поблагодарить за обратную связь всех неравнодушных пользователей», - говорится в официальном заявлении компании.
Ранее издание «TJournal» со ссылкой на своего читателя сообщило, что при запросе «Навальный» в так называемых «колдунщиках» - виджетах, которые показываются вверху поисковой выдачи - показывались только негативные публикации про оппозиционера.
В «Яндексе» объяснили такой результат выдачи в поисковике «временным экспериментом» для ограниченного числа пользователей. При этом в Фонде борьбы с коррупцией отмечают, что заметили выдачу в поисковике только негативных материалов о политике еще осенью 2019 года.
Сам Алексей Навальный обратился к «Яндексу» с просьбой объяснить суть такого «эксперимента» и поинтересовался, есть ли у компании стратегия, чтобы с главной страницы национального поисковика люди могли читать настоящие новости, а не «компиляцию вранья с цензурой».