В Иркутской области чиновников задержали по подозрению в поджоге леса
В Иркутской области чиновников заподозрили в причастности к поджогу леса. Мэр города Усть-Кут Александр Душин сообщил, что он вместе со своими сотрудниками задержал по подозрению в поджоге первого заместителя мэра Усть-Кутского района Михаила Барса
В Иркутской области чиновников заподозрили в причастности к поджогу леса. Мэр города Усть-Кут Александр Душин сообщил, что он вместе со своими сотрудниками задержал по подозрению в поджоге первого заместителя мэра Усть-Кутского района Михаила Барса, начальника сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаила Тышкивского, пресс-секретаря мэра района Екатерину Анисимову и специалиста по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Сергея Ульянова.
Портал «Байкал 24» сообщает, что у чиновников при себе были канистры с бензином, но сами они заявили, что якобы снимать очаги пожара с квадрокоптера для подготовки пресс-релизов о ситуации с лесными пожарами в регионе.
Чиновников задержали в 200 километрах от Усть-Кута, на границе с Жигаловским районом.
По данным портала «Новости Усть-Кута», в процессе задержания местные жители избили первого заместителя мэра Усть-Кутского района Михаила Барса.