29 апреля 07:47
В московских больницах за сутки скончались 67 пациентов с коронавирусом
Московский оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией сообщил, что у всех 67 пациентов был диагноз пневмония и положительные тесты на коронавирус. Многие из умерших имели сопутствующие заболевания
Фото: delo-kira.ru
В Москве за сутки скончались еще 67 пациентов с выявленным коронавирусом COVID-19. Таким образом, за весь период наблюдения в столице умерли уже 546 человек.
Московский оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией сообщил, что у всех 67 пациентов был диагноз пневмония и положительные тесты на коронавирус. Многие из умерших имели сопутствующие заболевания.
Возраст скончавшихся пациентов не сообщается.
Всего в Москве по данным на 28 апреля официально подтверждены 48 426 случаев заражения коронавирусом.