Москвичи стали активно доносить в полицию на нарушителей режима самоизоляции
Участковый по Северо-Западному административному округу сообщил «Московскому комсомольцу», что в сутки по его району поступает несколько десятков звонков с жалобами на соседей. Такие же жалобы поступают и в Роспотребнадзор
Жители Москвы стали активно жаловаться в правоохранительные органы на нарушителей режима всеобщей изоляции, который действует в городе с 30 марта.
Участковый по Северо-Западному административному округу сообщил «Московскому комсомольцу», что в сутки по его району поступает несколько десятков звонков с жалобами на соседей. Такие же жалобы поступают и в Роспотребнадзор.
Чаще всего москвичи жалуются на то, что люди гуляют с детьми или ходят по улице группами по три человека и более. В полиции благодарят за сигнал и обещают проверить информацию, но в реальности поймать нарушителей довольно сложно.
Напомним, что во время режима всеобщей изоляции из дома разрешается выходить только в аптеку, ближайший продуктовый магазин, вынести мусор и выгулять собаку. Ранее столичные чиновники подчеркнули, что гулять с детьми на самоизоляции запрещено.