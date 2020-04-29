Компания продюсера телеведущего Владимира Соловьева получила от мэрии Москвы госконтаркты на 3,8 млрд рублей
Компания «АКП Строй-инвест», которая на 60% принадлежит продюсеру телеведущего Владимира Соловьева Маргарите Житницкой, с 2019 года получила от московских властей государственные контракты на 3,8 млрд рублей
Компания «АКП Строй-инвест», которая на 60% принадлежит продюсеру телеведущего Владимира Соловьева Маргарите Житницкой, с 2019 года получила от московских властей государственные контракты на 3,8 млрд рублей.
«МБх медиа» со ссылкой на Telegram-канал 403.press сообщает, что «АКП Строй-инвест» получил 12 госконтрактов на выполнение работ по благоустройству, капитальному ремонту, а также на строительно-монтажные работы. Их этих 12 контрактов 10 были заключены без проведения конкурса.
Маргарита Житницкая (она же Марго Кржижевская) является продюсером передач Владимира Соловьева и владелицей товарного знака «Соловьев LIVE».
По данным центра «Досье», часовой прямой эфир на аккаунтах «команды» «Соловьев LIVE» стоит от 400 тысяч рублей, одна минута интервью, фильма или ролика - от 70 тысяч рублей, одна минута подкаста - от 10 тысяч рублей, а «авторский текст эксперта» - от 20 тысяч рублей. Владимир Соловьев ранее опроверг существование таких расценок.