29 апреля 00:35
Российские власти решили не отменять праздничные салюты в День Победы
Российские власти из-за пандемии коронавируса отказались от проведения юбилейного Парада Победы 9 мая, но решили не отменять праздничные салюты в Москве и других крупных городах. В столице также пройдет парад авиации
Фото: krasnaya-pahra.ru
Российские власти из-за пандемии коронавируса отказались от проведения юбилейного Парада Победы 9 мая, но решили не отменять праздничные салюты в Москве и других крупных городах. В столице также пройдет парад авиации.
Президент Владимир Путин сообщил, что парад с участием самолетов и вертолетов состоится утром 9 мая, а вечером в крупных городах пройдут праздничные салюты.
Кроме того, глава государства в День Победы выступит с обращением к ветеранам Великой Отечественной войны.
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