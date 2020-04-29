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29 апреля 00:35

Российские власти решили не отменять праздничные салюты в День Победы

Российские власти из-за пандемии коронавируса отказались от проведения юбилейного Парада Победы 9 мая, но решили не отменять праздничные салюты в Москве и других крупных городах. В столице также пройдет парад авиации

Российские власти решили не отменять праздничные салюты в День Победы
Фото: krasnaya-pahra.ru

Российские власти из-за пандемии коронавируса отказались от проведения юбилейного Парада Победы 9 мая, но решили не отменять праздничные салюты в Москве и других крупных городах. В столице также пройдет парад авиации.

Президент Владимир Путин сообщил, что парад с участием самолетов и вертолетов состоится утром 9 мая, а вечером в крупных городах пройдут праздничные салюты.

Кроме того, глава государства в День Победы выступит с обращением к ветеранам Великой Отечественной войны.

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