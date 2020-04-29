Минфин предложил до конца года продлить разрешение на госзакупки без проведения конкурса
Согласно постановлению, подготовленному финансовым ведомством, без проведения торгов можно проводить закупку, если ее одобрило правительство или она необходима для выполнения решений Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Министерство финансов России предлагает продлить разрешение на экстренные государственные закупки у единственного поставщика до конца 2020 года.
Согласно постановлению, подготовленному финансовым ведомством, без проведения торгов можно проводить закупку, если ее одобрило правительство или она необходима для выполнения решений Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Также можно проводить закупки у единственного поставщика, если они входят в план первоочередных мероприятий по борьбе с коронавирусом (сейчас этим пользуются многие госучреждения).
Без проведения аукциона также можно проводить закупки, которые оплачиваются за счет резервных фондов правительства, регионов или муниципалитетов.
Ранее в правительстве заявили, что пандемия коронавируса носит чрезвычайный характер, поэтому заказчик может проводить закупки у единственного поставщика без конкурса. При этом снижения цены госконтракта не происходит.