СМИ пожаловались на давление со стороны властей из-за публикаций о коронавирусе
В заявлении журналистского объединения «Синдикат-100» говорится, что на основании закона о «фейк-ньюс» власти угрожают «дикими по размеру штрафами» независимому красноярскому телеканалу ТВК и порталу «ПроУфу»
Региональные власти начали использовать закон об уголовной ответственности за «фейк-ньюс» на тему коронавируса против журналистов.
В заявлении журналистского объединения «Синдикат-100» говорится, что на основании закона о «фейк-ньюс» власти угрожают «дикими по размеру штрафами» независимому красноярскому телеканалу ТВК и порталу «ПроУфу». Под угрозой уголовного преследования за интервью на тему коронавируса оказалась также петербургский журналист Татьяна Вольтская.
В заявлении «Синдиката-100» говорится, что СМИ обязаны рассказывать людям о происходящем, даже если источники информации являются анонимными. Но из-за закона о «фейк-ньюс» журналисты оказываются под угрозой уголовного преследования, сообщает «Тайга.Инфо».
Красноярский телеканал ТВК хотят привлечь к ответственности за распространение фейков о коронавирусе из-за юмористического ролика о том, что коронавирус якобы выдумал президент США Дональд Трамп.
Журналистке Татьянеа Вольтской инкриминируют распространение «фейк-ньюс» из-за интервью с реаниматологом, который сообщил о нехватке аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты для медиков.
Ответственностью за распространение фейковых новостей власти пригрозили и нескольким медикам, после того как они публично заявили о нехватке средств индивидуальной защиты в своих больницах.