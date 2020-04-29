В Москве режим всеобщей изоляции официально продлили до 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим всеобщей изоляции на две недели - до 12 мая включительно. Градоначальник предупредил, что режим самоизоляции надо в обязательном порядке продолжать «так же строго, как было и до этого»
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим всеобщей изоляции на две недели - до 12 мая включительно. Градоначальник предупредил, что режим самоизоляции надо в обязательном порядке продолжать «так же строго, как было и до этого».
Г-н Собянин выразил надежду на то, что майские праздники в режиме изоляции помогут изменить ситуацию с распространением коронавируса в лучшую сторону.
Аналогичные меры были приняты и в Московской области.
Напомним, что в Москве и Подмосковье помимо режима всеобщей изоляции также действует пропускной режим для тех, кто передвигается на общественном или личном транспорте. Для пеших прогулок пропуска получать пока не требуется, однако из дома можно выходить только в аптеку, ближайший продуктовый магазин, вынести мусор и выгулять собаку.