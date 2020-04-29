Спикер Госдумы РФ раскритиковал власти США за раздачу денег гражданам во время пандемии коронавируса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») раскритиковал власти США и других стран, которые решили поддержать своих граждан во время пандемии коронавируса и режима изоляции прямыми выплатами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») раскритиковал власти США и других стран, которые решили поддержать своих граждан во время пандемии коронавируса и режима изоляции прямыми выплатами. Российский депутат считает, что помощь деньгами – это не то, что может помочь гражданам.
Володин сообщил, что 27 миллионов американских граждан не имеют медицинской страховки, а, например, для подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) необходимо 72 тысяч долларов. При этом размер финансовой поддержки в США составляет 1000 долларов на взрослого и 500 долларов на ребенка.
«Вот вам, пожалуйста, действие этой страны, которая фактически бросила 27 млн граждан один на один с этой проблемой. В нашей стране всем оказывается медицинская помощь. Мы этим отличаемся», - авторитетно заявил спикер Госдумы во время совещания с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Напомним, что глава ЦБ РФ является активной противницей такой меры, как выплата наличных средств гражданам. Ранее г-жа Набиуллина заявила, что раздача гражданам денег, которые из-за режима всеобщей изоляции теряют работу и доходы, приведет к разгону инфляции.
Вячеслав Володин также считает, что система здравоохранения в России лучше, чем в США. В Америке люди без медстраховки «фактически выброшены за борт», поэтому там такая высокая смертность от коронавируса.
Российские политики выступают против раздачи гражданам денег из Фонда национального благосостояния. Так, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за прямых выплат «треснет бюджет», депутат-единоросс Андрей Исаев назвал призывы к осуществлению прямых выплат из ФНБ попыткой «расшатать ситуацию», а экс-депутат Госдумы от «ЕР» Сергей Поддубный и вовсе назвал требования граждан и бизнеса оказать им финансовую помощь «мародерством».