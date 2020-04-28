Владимир Путин продлил нерабочие из-за пандемии коронавируса дни до 11 мая
Президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в связи с распространением коронавируса до 11 мая включительно. Напомним, что в России 1-5 мая и 9-11 мая – это официальные выходные дни, однако с 6 по 8 мая гражданам также запретили выходить на работу
Президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в связи с распространением коронавируса до 11 мая включительно. Напомним, что в России 1-5 мая и 9-11 мая – это официальные выходные дни, однако с 6 по 8 мая гражданам также запретили выходить на работу.
Глава государства подчеркнул, что 6-8 мая – это выходные дни с сохранением зарплаты. «И в обычной ситуации многие бы не работали, а сейчас тем более нельзя рисковать», - отметил президент.
В своем обращении Владимир Путин также анонсировал новый план поддержки российских граждан и малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Президент пообещал, что государство поддержит индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан и семейные предприятия. Правительство Михаила Мишустина обязано до 5 мая разработать новый пакет мер поддержки экономики и граждан.