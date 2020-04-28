28 апреля 18:12
ФСИН сообщила о заражении коронавирусом более 300 сотрудников и арестантов
ФСИН России сообщила о заражении коронавирусом 271 сотрудника ведомства и 40 заключенных. Всего по состоянию на 28 апреля ведомство провело 18 тысяч тестов на COVID-19
Фото: zanmsk.ru
ФСИН России сообщила о заражении коронавирусом 271 сотрудника ведомства и 40 заключенных. Всего по состоянию на 28 апреля ведомство провело 18 тысяч тестов на COVID-19.
В пресс-службе ФСИН «Коммерсанту» сообщили, что в исправительных учреждениях, которые расположены в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, введен «режим особых условий». Этот режим предполагает приостановку приема посылок и передач арестантам, приостановку вывоза обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия. Также временно запрещены свидания.
Для адвокатов и следователей введен особый порядок посещений – теперь они могут общаться с заключенными только через стеклянные перегородки и должны носить средства индивидуальной защиты.