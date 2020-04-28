Глава Башкирии сравнил пандемию коронавируса с нацистской Германией
Глава Башкирии также выразил мнение, что во время пандемии человек «превратился из царя зверей в объект охоты простейших микроорганизмов»
Глава Башкирии Радий Хабиров сравнил пандемию коронавируса COVID-19 с действиями нацистской Германии в годы Второй мировой войны.
Губернатор отметил, что в августе 1941 года фашистская Германия практически захватила всю Европу, уже вторглась на территорию СССР и победоносно шла первое время, но при этом государства в это же время начали рисовать контуры нового мира, который будет после победы над фашизмом. «Нам тоже сейчас, на мой взгляд, надо уже об этом поговорить», - заявил г-н Хабиров.
Глава Башкирии также выразил мнение, что во время пандемии человек «превратился из царя зверей в объект охоты простейших микроорганизмов». Раньше человек запускал ракеты в космос, а сейчас шьет защитные маски, раньше человек наслаждался свободой, а теперь сидит в своей квартире на самоизоляции и «очень устал», приводит «Медиазона» слова чиновника.
Г-н Хабиров также высказал мнение, что российские власти хорошо организовали работу по профилактике коронавируса и объяснил это тем, что все властные институты мобилизовались вокруг «сильного лидера, президента России Владимира Путина».