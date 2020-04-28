Ключевым фигурантом дела о сбитом под Донецком малазийском «Боинге» может стать генерал ФСБ
Генерала ФСБ России назвали возможным ключевым фигурантом дела о крушении малазийского пассажирского «Боинга» в Донецекой области
Генерала ФСБ России назвали возможным ключевым фигурантом дела о крушении малазийского пассажирского «Боинга» в Донецекой области.
«Русская служба Би-би-си» со ссылкой на материалы Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет международное расследование авиакатастрофы, сообщает, что генерал ФСБ проходил под псевдонимом «Владимир Иванович». Под этим именем может скрываться первый замглавы пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака. Данную информацию подтвердили в расследовательской группе Bellingcat.
По данным ВВС, в опубликованных следственной группой телефонных переговорах представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) называли Владимира Ивановича командиром всей операции, которая проводилась на Донбасе летом 2014 года.
В свою очередь бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков сообщил, что он подчинялся приказам «Владимира Ивановича». При этом Стрелков неоднократно подчеркивал, что ополченцы малазийский «Боинг» не сбивали.
Источник ВВС, имеющий доступ к персональным базам данных, сообщил, что в день крушения пассажирского лайнера Андрей Бурлака находился в Ростове-на-Дону.
Также сообщается, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах Бурлака получил повышение и звание Героя России. В открытых источниках информации о присвоении генералу ФСБ высшего звания нет.