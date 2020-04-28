В одном из павильонов ВДНХ и в ярмарочном комплексе «Москва» развернут госпитали для пациентов с коронавирусом
Московские власти рассматривают вопрос о переоборудовании нескольких крупных коммерческих объектов под временные госпитали для пациентов с коронавирусом
Московские власти рассматривают вопрос о переоборудовании нескольких крупных коммерческих объектов под временные госпитали для пациентов с коронавирусом.
«Ведомости» со ссылкой на источник в мэрии сообщают, что госпитали для коронавирусных больных могут развернуть на ВДНХ, в торгово-ярмарочном комплексе «Москва» в Люблино и в автоцентре «Москва» на Каширском шоссе. На ВДНХ временный госпиталь развернут в павильоне № 75.
В свою очередь РБК сообщает, что из-за планов властей администрация автоцентра «Москва» уже попросила арендаторов переехать. Арендаторам сообщили, что до 1 августа в здании будет госпиталь для пациентов с коронавирусом.
В Московской области госпитали для пациентов с COVID-19 развернут в парке «Патриот» и концертном зале «Крокус Сити Холл». Это примерно 3000 дополнительных коек.
В Москве общее число заразившихся коронавирусом составляет 48 426 человек, а в Московской области – 10 231 человек.