Москвичи стали получать штрафы за езду по городу без цифрового пропуска
Москвичи стали получать «письма счастья» со штрафами в размере 5 тысяч рублей за передвижение по городу на личном транспорте без оформления цифровых пропусков. При этом многие водители утверждают, что получали пропуска, и никто их не аннулировал
Москвичи стали получать «письма счастья» со штрафами в размере 5 тысяч рублей за передвижение по городу на личном транспорте без оформления цифровых пропусков. При этом многие водители утверждают, что получали пропуска, и никто их не аннулировал.
По данным сообщества «Синие ведерки», постановления о штрафах выписаны после обработки данных с камер фотофиксации правонарушений. Так, к сообществу обратился москвич Максим Чирков, который получил по почте штраф за нарушение, выявленное 22 апреля в районе Спартаковской площади. Штраф был вынесен московской административной дорожной инспекцией. Мужчина рассказал, что обжаловал этот штраф, так как им был получен пропуск на свой автомобиль.
Аналогичную историю рассказала москвичка Валентина Холодкова. Она рассказала, что сидит с детьми безвылазно дома, а на машине ездит муж на работу. «Пропуск есть, проверяем — рабочий! Сил нет просто уже от всего происходящего!», - написала москвичка.
В Департаменте транспорта Москвы заявили, что Максим Чирков якобы допустил ошибку при вводе госномера машины, поэтому и получил штраф.
«Синие ведерки» в свою очередь заявляют о незаконности таких штрафов, так как согласно решению Верховного суда, эти штрафы могут назначаться только по федеральному закону.