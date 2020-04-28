Родственники политзаключенных записали ролик с просьбой поддержать людей, сидящих в тюрьме за преступления, которых не было
Заключенные являются одной из самых незащищенных групп граждан России в условиях пандемии коронавируса. А на период изоляции многие из них потеряли все возможности передать информацию о своем состоянии родственников
Заключенные являются одной из самых незащищенных групп граждан России в условиях пандемии коронавируса. А на период изоляции многие из них потеряли все возможности передать информацию о своем состоянии родственников.
Организация «Матери против политических репрессий» записали видеообращение с просьбой ко всем неравнодушным записать видео со словами поддержки людей, сидящих в тюрьме за преступления, которых не было.
- Вся страна сейчас сидит на самоизоляции и мы на себе прочувствовали, что значит потерять свободу, - говорит мама Яна Сидорова, фигуранта «Ростовского дела», Надежда Сидорова. - Многие по-другому начали относиться к тому, что происходит в стране.
Мама Сергея Рыжова, Лариса Рыжова, считает, что «сейчас самое подходящее время выступить в защиту людей, которые сидят за решеткой по надуманным обвинениям.
- Мы понимаем, что в связи с коронавирусом у всех хватает своих проблем, но вирус уйдет, а политические преследования останутся, если мы вместе не будем выступать против, - заключает Юлия Шестун, супруга бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна.
Мы, «Матери против политических репрессий», призываем неравнодушных людей принять участие во флешмобе в поддержку всех, кто подвергся репрессиям за свои убеждения и был неправомерно осужден в российских судах.
Вирус уйдет, а политические преследования останутся. Поэтому так важно даже в условиях эпидемии помнить о тех, кто был неправомерно осужден за преступления, которых не было, и, конечно, открыто рассказывать о политических преследованиях в нашей стране.
Мы записали обращение с просьбой ко всем неравнодушным людям не забывать о тех, кто сидит в тюрьмах по сфабрикованным политически мотивированным делам «Сети», «Нового величия» и «Хизб ут-Тахрир», по «Московскому делу» и «Ростовскому делу», делам Азата Мифтахова, Александра Шестуна, Сергея Рыжова, Егора Метлина и Кирилла Кузьминкина.
И просим вас записать и опубликовать в соцсетях свое видео с хештегом #вирусуйдетрепрессииостанутся в поддержку политзаключенных — всех тех, кто сидит за нашу свободу. За наших сыновей и братьев. Отцов и мужей.
Стоит отметить, что родственники политических заключенных просят поддержать фигурантов «Московского дела», «Ростовского дела», дел «Сети» и «Нового величия», дела «Хизб ут-Тахрир» (признана в России террористической организацией), дел Александра Шестуна, Азата Мифтахова, Егора Метелина, Кирилла Кузьминкина, Сергея Рыжова и других.