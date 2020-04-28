28 апреля 14:44
Власти Австрии в мае планируют отменить режим самоизоляции
Глава австрийского Минздрава Рудольф Аншобер сообщил, что с 1 мая местным жителям будет разрешено выходить на улицу и собираться группами, но не более 10 человек. При этом остается в силе требование о соблюдении социальной дистанции минимум в один метр
Фото: news.ru
Власти Австрии в начале мая планируют отменить режим изоляции, введенный в марте в связи с пандемией коронавируса.
Глава австрийского Минздрава Рудольф Аншобер сообщил, что с 1 мая местным жителям будет разрешено выходить на улицу и собираться группами, но не более 10 человек. При этом остается в силе требование о соблюдении социальной дистанции минимум в один метр.
Планируется, что в мае постепенно начнут открываться школы, а с середины месяца могут возобновить работу рестораны, бары, торговые центры, парикмахерские и гостиницы.
В Австрии коронавирусом заразились более 15 тысяч человек. От этой инфекции скончались 549 человек.
Материалы по теме