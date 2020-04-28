Дмитрий Медведев призвал членов «Единой России» отказаться от месячной зарплаты в пользу медиков
Замглавы Совета безопасности и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии отдать свою месячную зарплату на помощь медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом
Замглавы Совета безопасности и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии отдать свою месячную зарплату на помощь медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
На заседании президиума генсовета партии Дмитрий Медведев обратился в первую очередь к единороссам, которые работают в Госдуме и Совете Федерации. Лидер партии призвал их отправить на уплату членских взносов свою зарплату за месяц, чтобы эти деньги направить на помощь медработникам и поддержку тех, «у кого сейчас есть проблемы, в том или ином варианте».
Ранее от своей зарплаты в пользу медиков отказались депутаты правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ). Парламентарии приняли решение, что до конца действия чрезвычайного положения их зарплаты будут переводиться на счет Минздрава, сообщает портал «Русская Болгария».
Такое решение было принято после того, как президент страны Румен Радев заявил, что государственные решения принимают «сытые люди», а многие болгары голодают. Голодный же человек рано или поздно выйдет на улицу.