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28 апреля 14:12

Врача-терапевта из «Альянса врачей» уволили из больницы за сообщения о дефиците средств защиты

Врача-терапевта Наталью Трофимову, которая возглавляет независимый профсоюз «Альянс врачей» в Ленинградской области, уволили из Приозерской межрайонной больницы

Врача-терапевта из «Альянса врачей» уволили из больницы за сообщения о дефиците средств защиты

Врача-терапевта Наталью Трофимову, которая возглавляет независимый профсоюз «Альянс врачей» в Ленинградской области, уволили из Приозерской межрайонной больницы. Как считает сама Наталья – за сообщения о дефиците средств индивидуальной защиты в учреждении. Официальная же причина – разглашение врачебной тайны.

Вечером 27 апреля на своей странице во «Вконтакте» Наталья Трофимова опубликовала запись, в которой сообщила, что её «всё же уволили». В документах отмечается, что причиной расторжения трудового договора стало «разглашение охраняемой законом тайны (разглашение охраняемой законом врачебной тайны), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника».

В разговоре с «МБХ медиа» она объяснила, что речь идёт о фотографии на её странице в соцсети: на ней врач берёт мазок у пациента. По словам Натальи, у неё попросили написать объяснительную, но отказались ждать положенных по закону двух дней и уволили. Это решение врач считает незаконным и собирается его оспаривать.

31 марта у себя на странице Наталья Трофимова опубликовала пост, в котором дала ссылку на запись главы администрации Приозерского района Александра Соклакова: он призвал не верить «фейковым вбросам» о нехватке средств. Наталья Трофимова отметила, что 30 марта «буквально за 3 часа были собраны подписи 66 медработников Приозерской МБ» под петицией с просьбой срочно обеспечить медицинских работников Ленинградской области средствами защиты. Обращение также опубликовано на сайте Change org – на момент написания материала его поддержали 5 740 человек.

25 апреля Наталья Трофимова в интервью «Новой газете» рассказала, что один из корпусов приозерской больницы перепрофилировали под инфекционный стационар, не сообщив об этом медикам. Когда сотрудники написали петицию, о том, что в учреждении нет средств защиты от коронавируса, к ним приехали чиновники из регионального комитета здравоохранения и заявили, что сказанное медиками «фейк».

Появившуюся петицию просили удалить, на терапевта «пытались надавить» и уже тогда грозили увольнением. «Главное, что мы смогли сделать этой петицией, – отложить открытие инфекционного стационара на неопределённый срок. Потихоньку нам начали завозить средства защиты. Правда, выдали впервые 16 апреля, и то не в полном комплекте», – говорит Наталья Трофимова.

Профсоюз «Альянс врачей» - движение медицинских работников, по всей стране выступающих за достойные условия труда и зарплату для медперсонала. Участники профсоюза также борются против незаконных сокращений в больницах и поликлиниках. «Альянс врачей» часто сталкивается с давлением со стороны силовых структур.

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