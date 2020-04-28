Власти Сочи готовятся открыть туристический сезон 1 июня
Власти Сочи запланировали открытие туристического сезона на 1 июня. В мэрии сообщили, что подготовка к летнему сезону идет в плановом режиме
Власти Сочи запланировали открытие туристического сезона на 1 июня. В мэрии сообщили, что подготовка к летнему сезону идет в плановом режиме.
«Комсомольская правда» сообщает, что бронирование путевок в Сочи у туроператоров открыто с 1 июня. Пока забронировано только 20% номерного фонда, но туркомпании ожидают активного бронирования в мае.
Сейчас в Сочи активно благоустраивают территории и пляжи, приводят в порядок номера, проверяют инженерную инфраструктуру. «Приход лета никто не отменял», - отметил замначальника управления курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.
Напомним, что в конце марта из-за наплыва туристов из Москвы и угрозы распространения коронавируса власти Краснодарского края ввели для всех прибывающих обязательный режим самоизоляции. Позже глава правительства запретил работу гостиниц до 1 июня.