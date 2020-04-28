Меню
Бизнес
Половина россиян считает неправильным путь развития страны
28 апреля 13:41

Рынок тестов на коронавирус заняли компании, связанные с чиновниками и «друзьями Путина»

Росздравнадзор помимо государственного «Вектора» зарегистрировал тест-системы на коронавирус семи частных компаний. Это ООО «Научно-производственная фирма „Литех“», АО «Генериум», ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс», ООО «Смартлайфкеа»

Рынок тестов на коронавирус заняли компании, связанные с чиновниками и «друзьями Путина»

В России рынок тестов на выявление коронавируса COVID-19 заняли частные компании, близкие к руководству страны.

Росздравнадзор помимо государственного «Вектора» зарегистрировал тест-системы на коронавирус семи частных компаний. Это ООО «Научно-производственная фирма „Литех“», АО «Генериум», ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс», ООО «Смартлайфкеа», ООО «ДНК-Технология ТС», АО «Вектор-Бест» и ООО «Медипалтех».

В этом списке оказалась фирма «Литех» академика РАН Вадима Говоруна, которого ранее подозревали в коррупции при госзакупках медицинского оборудования. Родной брат академика Олег Говорун является чиновником, который последние 20 лет работал на разных должностях в администрации президента и в правительстве, а с мая 2019 года он занимает должность замгендиректора АО «Дом.рф». Сам Вадим Говорун активно выступает за массовое тестирование граждан на коронавирус.

ООО «НПФ „Литех“» регулярно получает государственные контракты. С 2006 года фирма получила подряды на 811,2 млн рублей. С 10 по 20 апреля 2020 года компания заключила четыре контракта на поставку наборов реагентов для проведения тестов на коронавирус на общую сумму 960,9 тысяч рублей от медико-санитарной части Вологодской области «Северсталь» и ФГБУ Федеральный сибирский научно-клинический центр.

В свою очередь ООО «Лаборатория „Литех“» (также на 75% принадлежит Вадиму Говоруну) 14 апреля получила контракт на сумму 6 млн рублей от городской клинической больницы № 18 в Уфе на лабораторные исследования биологического материала для выявления РНК коронавируса.

Еще одним участником рынка тестов на коронавирус является компания АО «Генериум» миллиардера Виктора Харитонина, одна из самых известных разработок этой компании – арбидол (этот препарат против гриппа активно продвигала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, получившая прозвище «мадам Арбидол»).

Тесты у «Генериума» уже заказали Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия, с Минздрав Астраханской области, Федеральный сибирский научно-клинический центр ФМБА и Омский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

У остальных частных компаний, поставляющих тесты на выявление COVID-19, есть связи с Роспотребнадзором, с главным внештатным аллергологом-иммунологом Минздрава и с бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, которые считаются друзьями президента Владимира Путина, сообщается в расследовании Znak.com и волонтерского антикоррупционного проекта RAVEN.

Так, больше всего госконтрактов на поставку тестов на коронавирус из частных компаний получила ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» (272,8 млн рублей в рамках пяти контрактов). Заказчиками выступают департамент здравоохранения Москвы, медицинский центр «Резерв» Московской области, Центр гигиены и эпидемиологии Москвы, Центральная клиническая больница с поликлиникой управделами президента РФ. 

ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» связана с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами. Одним из учредителей ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» с долей 50% является компания ООО «Генетические технологии», 33% в которой через инвестфонд «Дельта» принадлежит управляющей компании «Эвокорп». Эта УК владеет акциями или целыми компаниями, связанными с проектами, в которых участвуют Ротенберги: ООО «Газпром бурение» (16,29%), ООО «Футбольный клуб „Сочи“» (100%), «Нацпроектстрой» (100%). При этом сами Ротенберги свою связь с «Эвотек-Мирай Геномикс» категорически отрицают.

Тесты на коронавирус также продает ООО «Система-БиоТех» - дочернее предприятие АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Пока эта фирма получила только один контракт на сумму 2,5 млн рублей от департамента здравоохранения Москвы.

Девять контрактов получила московская «ДНК-Технология». Заказчиками тестов у этой фирмы стали Лабытнангская городская больница (ЯНАО), Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава РФ, медико-санитарная часть № 54 ФСИН.

По данным Znak.com, у ООО «ДНК-Технология» имеются влиятельные покровители. До 2019 года в числе учредителей ООО «НПФ ДНК-Технология» был Рахим Хаитов — иммунолог, академик РАН, с 1988 по 2014 год возглавлявший Институт иммунологии России. Сейчас он является главным внештатным аллергологом-иммунологом Минздрава РФ.

Соучредителями компаний группы «ДНК-Технология» и головной компании ООО «Промос» являются ученые Дмитрий Трофимов, Юрий Трофимов и Маргарита Болдырева, выходцы из разных структур Минздрава РФ и ФМБА. Гендиректором ООО «НПО ДНК-Технология» является Владимир Дмитровский – бывший глава администрации подмосковного Протвино, где находится производство компании.

Материалы по теме
Вахтовики Чаяндинского месторождения «Газпром добыча Ноябрьск» устроили акцию протеста из-за отсутствия карантина
Правительство готовит план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 93 558 человек
Сейчас на главной
Экономика
Больше половины российских бизнесменов не смогли получить обещанную государством помощь
Эксперты ТПП считают, что компании отказываются обращаться за льготными кредитами, так как в условиях отсутствия выручки рассматривают эти займы как обременение
Правительство готовит план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
режим изоляции
Правительство готовит план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений
Уверенный, спокойный, доброжелательный
МВД
Уверенный, спокойный, доброжелательный
В Кодексе этики говорится, что сотрудники полиции должны быть «мужественными и решительными, не допускать страха и паники перед лицом опасности при пресечении правонарушений», «уважать национальные обычаи и религиозные чувства граждан»
Власти могут ослабить режим самоизоляции, если все майские праздники люди просидят дома
коронавирус
Власти могут ослабить режим самоизоляции, если все майские праздники люди просидят дома
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после 12 мая власти могут начать постепенно ослаблять режим всеобщей изоляции
«Кому война, а кому - мать родна»
режим изоляции
«Кому война, а кому - мать родна»
Сотрудники московского уголовного розыска при содействии экспертов Group-IB задержали администраторов сервиса по продаже поддельных цифровых пропусков для передвижения по столице в условиях режима всеобщей изоляции
Авторская колонка
Людям реально не на что покупать еду
Выбрался тут в магазин – и прифигел. Просто лавина скидок на хавчик. На 20, 40 и даже 60%. В начале пандемии все боялись, что исчезнет еда. Но еды пока полно. Исчезают деньги на её покупку. У одних они подходят к концу. У других – их и вовсе уже нет
Авдерин Валерий
В российских регионах вводят обязательный «масочный» режим для всех граждан
коронавирус
В российских регионах вводят обязательный «масочный» режим для всех граждан
Так, жителей Севастополя обязали носить защитные маски во время поездок на общественном транспорте и при посещении магазинов. Такие же меры введены в Новосибирской и Владимирской областях
Минкомсвязи согласилось на смягчение требований «закона Яровой» в связи с пандемией коронавируса
закон яровой
Минкомсвязи согласилось на смягчение требований «закона Яровой» в связи с пандемией коронавируса
Министерство коммуникаций и связи России согласилось с просьбой операторов связи смягчить требования к хранению данных о переписке и звонках пользователей
Десятки медсестер уволились из больницы в Коммунарке из-за недовольства условиями работы
коронавирус
Десятки медсестер уволились из больницы в Коммунарке из-за недовольства условиями работы
Из московской инфекционной больницы в Коммунарке, которая занимается лечениям пациентов с коронавирусом, уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала
В новом Административном кодексе пропишут ответственность за нарушение тишины в ночное время
закон о тишине
В новом Административном кодексе пропишут ответственность за нарушение тишины в ночное время
В Минюсте сообщили, что по итогам рассмотрения поступивших предложений были доработаны некоторые составы административных правонарушений, предусмотренных Особенной частью проекта КоАП
Минобороны сообщило о заражении коронавирусом 874 военнослужащих
коронавирус
Минобороны сообщило о заражении коронавирусом 874 военнослужащих
Представитель оборонного ведомства сообщил, что положительные тесты на коронавирус оказались у 779 курсантов в военных учебных заведениях и еще 192 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений.
Глава Бурятии Алексей Цыденов обвинил врачей в провоцировании вспышки коронавируса в регионе
коронавирус
Глава Бурятии Алексей Цыденов обвинил врачей в провоцировании вспышки коронавируса в регионе
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров также обвинил медиков в том, что множество случаев заражения COVID-19 в регионе произошло именно по их вине
«Список памяти»
коронавирус
«Список памяти»
Российские врачи опубликовали «Список памяти», в котором перечислили имена своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Авторы этого списка отметили, что решили таким образом сохранить память о погибших медиках
Алексей Кудрин предложил государству помочь гражданам раздачей продовольствия
экономический кризис
Алексей Кудрин предложил государству помочь гражданам раздачей продовольствия
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил властям рассмотреть вопрос об оказании дополнительной помощи российским гражданам, в частности выдачи им продовольствия в натуральном виде
Авторская колонка
«Сколько слез в нашей семье, уверена и в других, не волнует никого»
Это не мой пост. Это пост моих друзей, которых я знаю больше 20 лет. Жена врача, опубликовала, но не получается использовать кнопку «поделиться» причем, ни у кого из читателей. Возможно, такие посты блокируют.
Димитриева Зифа
В Новой Москве мигранты совершили вооруженное ограбление домов высокопоставленных сотрудников Минобороны
ограбление
В Новой Москве мигранты совершили вооруженное ограбление домов высокопоставленных сотрудников Минобороны
В Новой Москве неизвестные совершили разбойное нападение на частный дом в поселении Десёновское
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 80 949 человек
коронавирус
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 80 949 человек
В России по состоянию на 26 апреля общее число заразившихся коронавирусом выросло до 80 949 человек. За последние сутки положительный диагноз на COVID-19 подтвердился у 6 361 человека
Глава Минздрава Ростовской области попала в больницу с сердечным приступом
чиновники
Глава Минздрава Ростовской области попала в больницу с сердечным приступом
Глава Министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская госпитализирована с сердечным приступом. Чиновнице стало плохо после выступления с докладом на заседании регионального оперштаба