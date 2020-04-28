Рынок тестов на коронавирус заняли компании, связанные с чиновниками и «друзьями Путина»
Росздравнадзор помимо государственного «Вектора» зарегистрировал тест-системы на коронавирус семи частных компаний. Это ООО «Научно-производственная фирма „Литех“», АО «Генериум», ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс», ООО «Смартлайфкеа»
В России рынок тестов на выявление коронавируса COVID-19 заняли частные компании, близкие к руководству страны.
Росздравнадзор помимо государственного «Вектора» зарегистрировал тест-системы на коронавирус семи частных компаний. Это ООО «Научно-производственная фирма „Литех“», АО «Генериум», ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс», ООО «Смартлайфкеа», ООО «ДНК-Технология ТС», АО «Вектор-Бест» и ООО «Медипалтех».
В этом списке оказалась фирма «Литех» академика РАН Вадима Говоруна, которого ранее подозревали в коррупции при госзакупках медицинского оборудования. Родной брат академика Олег Говорун является чиновником, который последние 20 лет работал на разных должностях в администрации президента и в правительстве, а с мая 2019 года он занимает должность замгендиректора АО «Дом.рф». Сам Вадим Говорун активно выступает за массовое тестирование граждан на коронавирус.
ООО «НПФ „Литех“» регулярно получает государственные контракты. С 2006 года фирма получила подряды на 811,2 млн рублей. С 10 по 20 апреля 2020 года компания заключила четыре контракта на поставку наборов реагентов для проведения тестов на коронавирус на общую сумму 960,9 тысяч рублей от медико-санитарной части Вологодской области «Северсталь» и ФГБУ Федеральный сибирский научно-клинический центр.
В свою очередь ООО «Лаборатория „Литех“» (также на 75% принадлежит Вадиму Говоруну) 14 апреля получила контракт на сумму 6 млн рублей от городской клинической больницы № 18 в Уфе на лабораторные исследования биологического материала для выявления РНК коронавируса.
Еще одним участником рынка тестов на коронавирус является компания АО «Генериум» миллиардера Виктора Харитонина, одна из самых известных разработок этой компании – арбидол (этот препарат против гриппа активно продвигала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, получившая прозвище «мадам Арбидол»).
Тесты у «Генериума» уже заказали Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия, с Минздрав Астраханской области, Федеральный сибирский научно-клинический центр ФМБА и Омский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
У остальных частных компаний, поставляющих тесты на выявление COVID-19, есть связи с Роспотребнадзором, с главным внештатным аллергологом-иммунологом Минздрава и с бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, которые считаются друзьями президента Владимира Путина, сообщается в расследовании Znak.com и волонтерского антикоррупционного проекта RAVEN.
Так, больше всего госконтрактов на поставку тестов на коронавирус из частных компаний получила ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» (272,8 млн рублей в рамках пяти контрактов). Заказчиками выступают департамент здравоохранения Москвы, медицинский центр «Резерв» Московской области, Центр гигиены и эпидемиологии Москвы, Центральная клиническая больница с поликлиникой управделами президента РФ.
ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» связана с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами. Одним из учредителей ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» с долей 50% является компания ООО «Генетические технологии», 33% в которой через инвестфонд «Дельта» принадлежит управляющей компании «Эвокорп». Эта УК владеет акциями или целыми компаниями, связанными с проектами, в которых участвуют Ротенберги: ООО «Газпром бурение» (16,29%), ООО «Футбольный клуб „Сочи“» (100%), «Нацпроектстрой» (100%). При этом сами Ротенберги свою связь с «Эвотек-Мирай Геномикс» категорически отрицают.
Тесты на коронавирус также продает ООО «Система-БиоТех» - дочернее предприятие АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Пока эта фирма получила только один контракт на сумму 2,5 млн рублей от департамента здравоохранения Москвы.
Девять контрактов получила московская «ДНК-Технология». Заказчиками тестов у этой фирмы стали Лабытнангская городская больница (ЯНАО), Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава РФ, медико-санитарная часть № 54 ФСИН.
По данным Znak.com, у ООО «ДНК-Технология» имеются влиятельные покровители. До 2019 года в числе учредителей ООО «НПФ ДНК-Технология» был Рахим Хаитов — иммунолог, академик РАН, с 1988 по 2014 год возглавлявший Институт иммунологии России. Сейчас он является главным внештатным аллергологом-иммунологом Минздрава РФ.
Соучредителями компаний группы «ДНК-Технология» и головной компании ООО «Промос» являются ученые Дмитрий Трофимов, Юрий Трофимов и Маргарита Болдырева, выходцы из разных структур Минздрава РФ и ФМБА. Гендиректором ООО «НПО ДНК-Технология» является Владимир Дмитровский – бывший глава администрации подмосковного Протвино, где находится производство компании.