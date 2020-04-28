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28 апреля 12:57

Больше половины российских бизнесменов не смогли получить обещанную государством помощь

Эксперты ТПП считают, что компании отказываются обращаться за льготными кредитами, так как в условиях отсутствия выручки рассматривают эти займы как обременение

Больше половины российских бизнесменов не смогли получить обещанную государством помощь

Более половины российских бизнесменов не смогли получить обещанную государством помощь, чтобы пережить вызванный пандемией коронавируса кризис. Половина предпринимателей призналась, что за последнюю неделю ситуация не улучшилась, а треть сообщила, что «стало еще хуже».

Согласно опросу, проведенному Торгово-промышленной палатой (ТПП), более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами кредитно-финансовой государственной поддержки, так как их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей. При этом 62% предпринимателей сообщили, что не обращались и не собираются обращаться в банк за льготными кредитами на выплату зарплаты своим сотрудникам за нерабочий месяц.

Эксперты ТПП считают, что компании отказываются обращаться за льготными кредитами, так как в условиях отсутствия выручки рассматривают эти займы как обременение.

Социологи поинтересовались у бизнеса, какую именно господдержку они хотели бы получить, на что предприниматели предложили отменить налоговые и неналоговые платежи для малого и среднего бизнеса в 2020 году, сообщает «Интерфакс».

В ходе опроса также выяснилось, что 25% предпринимателей из-за введения нерабочего месяца перевели часть своих сотрудников на удаленную работу, 21% отправили персонал в отпуск за свой счет, 14% снизили сотрудникам зарплату, отменив премии, а 11% уволили часть сотрудников.

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