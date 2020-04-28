Вахтовики Чаяндинского месторождения «Газпром добыча Ноябрьск» устроили акцию протеста из-за отсутствия карантина
В соцсетях опубликовали видеоролик с митинга, который провели рабочие-вахтовики Чаяндинского месторождения «Газпром добыча Ноябрьск» в Якутии
В соцсетях опубликовали видеоролик с митинга, который провели рабочие-вахтовики Чаяндинского месторождения «Газпром добыча Ноябрьск» в Якутии.
По данным портала Yakutia.Info, вахтовики выразили недовольство качеством питания в местной столовой. Люди кричат, что они не свиньи, чтобы их кормили «комбикормом». Также рабочие требуют защитить их от коронавируса, вспышка которого была выявлена среди вахтовиков. Участники акции протеста требуют ввести карантин и обеспечить их средствами индивидуальной защиты от вируса.
В якутском оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 заявили, что тесты на коронавирус взяты у всех 10,5 тысяч рабочих Чаяндинского месторождения. В оперштабе заявили, что результаты анализов пока неизвестны, но заразиться могли «многие». Двое вахтовиков были доставлены в больницу Якутска в тяжелом состоянии.
Глава Якутии Айсен Николаев рекомендовал предприятиям продлить сроки вахтовых договоров с уже прибывшими на месторождения работниками или заключить контракты на более длительный период с теми, кто прибыл недавно.