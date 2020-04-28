Правительство готовит план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений
Глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, которые были введены с целью недопущения распространения коронавируса.
Роспотребнадзору, Татьяне Голиковой, а также Министерству здравоохранения поручено утвердить критерии перевода пациентов с коронавирусом из перепрофилированных специально под них медучреждений в другие медучреждения или на амбулаторное лечение.
Когда власти планируют начать смягчать ограничительные меры, пока не сообщается. Ранее некоторые чиновники отмечали, что это решение будет приниматься после майских праздников.
Между тем, мэрия Москвы также готовится к снятию ограничений на работу предприятий, но точные сроки пока не сообщаются. Вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что власти провели совещания с крупными городскими предприятиями и обсудили меры защиты персонала от возможного распространения инфекции, а также этапность возобновления работы.
Отметим, что Москва является лидером среди регионов по числу заболевших коронавирусом. По данным на 28 апреля, в столице зарегистрировано 48 426 случаев заражения.