В Госдуму внесут законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
Согласно этим поправкам, в случае если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, то должно применяться отдельное наказание. Это штраф и лишение права работать на занимаемой должности
В Госдуму внесут законопроект, который устанавливает штрафы для государственных служащих за оскорбления граждан. Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн сообщил, что партия власти подготовила поправки в КоАП РФ, которые устанавливают новую часть к статье «Оскорбление».
Согласно этим поправкам, в случае если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, то должно применяться отдельное наказание. Это штраф и лишение права работать на занимаемой должности.
«Вчера на заседании правительственной комиссии по законопроектной работе наш законопроект был одобрен, официальный отзыв правительства ждем», - заявил Александр Хинштейн в эфире «Вести FM».
Сам депутат считает, что с чиновников должен быть особый спрос, так как в России «нет неприкасаемых». Наказание за оскорбление граждан решили ввести, чтобы у чиновников «не кружилась голова от возможностей».
Ранее оппозиционные депутаты уже неоднократно предлагали принять законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан, тем более, что ранее уже вступил в силу закон о «неуважении к власти», по которому простых россиян активно штрафуют за критику президента и государственных органов.