В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 93 558 человек
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией по состоянию на 28 апреля выросло до 93 558 человек. За сутки было зарегистрировано 6 411 новых случаев заражения
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией по состоянию на 28 апреля выросло до 93 558 человек. За сутки было зарегистрировано 6 411 новых случаев заражения.
По данным федерального оперштаба, с момента регистрации первых случаев заражения от коронавируса излечились 8 456 человек. Число умерших за сутки выросло на 72 человека и составило уже 867 человек.
В Москве за прошедшие сутки было выявлено 3 075 новых случаев заражения, а общее число заболевших составило 48 426 человек. В Подмосковье выявлено 523 новых случая заражения (всего 10 231 заболевший), а в Санкт-Петербурге – 198 случаев (3 436 человек), а в республике Дагестан – 153 случая (1 147 человек). Резкий прирост заразившихся за сутки зафиксирован в Северной Осетии, где выявили 148 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе 549 заболевших.