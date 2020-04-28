Россиян обяжут платно регистрировать купленные за границей смартфоны
В России с июля 2021 года может появиться обязанность платно регистрировать смартфоны, купленные за границей, по заводскому номеру IMEI. Эта обязанность коснется как поставщиков, так и граждан
В России с июля 2021 года может появиться обязанность платно регистрировать смартфоны, купленные за границей, по заводскому номеру IMEI. Эта обязанность коснется как поставщиков, так и граждан, которые купили устройство самостоятельно для личного пользования, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на законопроект группы членов Совета Федерации. Пока данный законопроект еще не внесен на рассмотрение Госдумы.
Авторы документа считают, что платная регистрация гаджетов по заводскому номеру позволит бороться с кражей смартфонов, а также ограничит в интересах официальных дистрибуторов непрямые поставки смартфонов.
Порядок и размер стоимости регистрации смартфонов должно установить правительство. Сами авторы законопроекта ранее отмечали, что стоимость регистрации не будет превышать 100 рублей за один гаджет.
Сенаторы также указали, что устройства, которые уже будут использоваться в России на момент вступления закона в силу, будут регистрировать бесплатно.