Лидер ЛДПР призвал власти не выпускать российских граждан на отдых в Европу
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал власти «ни в коем случае не выпускать» российских граждан на отдых в европейские страны этим летом. Таким образом он прокомментировал решение некоторых стран начать поэтапно отменять карантинные меры и открыть границы в мае-июне
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал власти «ни в коем случае не выпускать» российских граждан на отдых в европейские страны этим летом. Таким образом он прокомментировал решение некоторых стран начать поэтапно отменять карантинные меры и открыть границы в мае-июне.
Жириновский считает, что выезд россиян в Европу может поставить под угрозу результат борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
«Некоторые страны южной Европы - Италия, Греция, Испания - начали планировать летний туристический сезон. На этот счет есть отличная русская поговорка «Жадность фраера сгубила». Вот эта жадность сведет на нет все достижения Европы по борьбе с коронавирусом», -заявил депутат.
Владимир Жириновский отметил, что на отдыхе люди не смогут соблюдать социальную дистанцию и будут тесно друг с другом контактировать.
Отметим, что Италия и Испания, которые больше других стран пострадали от коронавируса, пока не объявляли о своих планах на грядущий туристический сезон. Пока речь идет лишь о поэтапном смягчении режима всеобщей изоляции и других карантинных мер. При этом итальянские политики не исключают, что страна останется закрытой для туристов до конца года. Пока единственной страной, которая решила открыть свои границы, является Чехия.