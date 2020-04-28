28 апреля 08:21
Некоторые страны после окончания пандемии решили оставить в силе карантинные меры для туристов
Во многих странах карантинные меры для вернувшихся из-за границы туристов могут остаться в силе после окончания пандемии коронавируса. Это позволит избежать возникновения второй волны эпидемии
Во многих странах карантинные меры для вернувшихся из-за границы туристов могут остаться в силе после окончания пандемии коронавируса. Это позволит избежать возникновения второй волны эпидемии.
Прибывающих из других иностранных государств граждан обяжут заполнять специальные документы с подробной информацией об их текущем состоянии здоровья. В течение некоторого времени эти граждане должны будут соблюдать режим самоизоляции.
В некоторых странах надзорным ведомствам разрешат проводить выборочные проверки туристов, а в случае выявления нарушений выписывать им крупные штрафы, сообщает издание Express.
Карантинные меры для прибывающих из-за границы решили оставить в силе власти Японии, Гонконга, Германии, Австралии и Новой Зеландии.